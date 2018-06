Filmfestival wirbt mit „Mehr Juden ins Kino“

Berlin (dpa) - Das Jüdische Filmfestival Berlin & Potsdam (5.-16. Juni) wirbt jetzt mit dem Slogan „Mehr Juden ins Kino“.

Der Spruch auf den Plakaten soll als Hoffnung und Anregung verstanden werden. Ein wichtiges Anliegen des Festivals sei es, den Anteil jüdischer Filme, Filmemacher und Themen erneut in der Filmlandschaft in Deutschland zu stärken, erklärte Leiterin Nicola Galliner dazu. „Vielen jüdischen Künstlern wurde in der Nazidiktatur die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, sie wurden vertrieben und ermordet.“

Bei der 18. Ausgabe des Festivals laufen 31 Filme. Zur Eröffnung am 4. Juni im Potsdamer Hans Otto Theater wird als Uraufführung „Max Raabe in Israel“ gezeigt.

Jüdisches Filmfestival