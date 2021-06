„Kino ist nicht tot“: Filme von Moretti, Penn und Enyedi

Von Deutsche Presse-Agentur

Eine Braut in Indien ist während ihrer Hochzeitszeremonie zusammengebrochen und gestorben. Der Bräutigam heiratete stattdessen ihre Schwester, wie die indische Nachrichtenagentur IANS berichtete. „Wir wussten nicht, was wir in der Situation tun sollten“, sagte der Bruder der Verstorbenen, Saurabh, der Agentur IANS.

Ein herbeigerufener Arzt konnte nur noch den Tod der eigentlichen Braut feststellen. „Beide Familien saßen zusammen und jemand schlug vor, dass meine jüngere Schwester Nisha stattdessen mit dem Bräutigam verheiratet ...