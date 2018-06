Filmbiografien von Lincoln bis Eichinger

Berlin (dpa) - In den kommenden Wochen kommen gleich mehrere Filme über das Leben bekannter Persönlichkeiten in die Kinos. Die Werke stellen nicht nur unterschiedlichste Personen wie Abraham Lincoln, Natascha Kampusch oder Alfred Hitchcock in den Mittelpunkt, sie nähern sich ihren Hauptpersonen auch auf höchst unterschiedliche Weise.

Kinostart 10. Januar - „Hannah Arendt“: Barbara Sukowa spielt in dem Film von Regisseurin Margarethe von Trotta die deutsch-jüdische Philosophin Hannah Arendt. Von Trotta, die sich mit Werken wie „Rosa Luxemburg“ und „Rosenstraße“ schon vorher mit historischen Stoffen beschäftigte, fokussiert sich dabei vor allem auf eine bestimmte Phase in Arendts Leben: Als Adolf Eichmann 1961 in Jerusalem vor Gericht gestellt wird, berichtet die Emigrantin in Artikeln über den Prozess gegen einen der Hauptverantwortlichen für die Ermordung der Juden durch die Nazis. Für ihre Darstellungen wurde sie kritisiert, teilweise heftig angefeindet.

Kinostart 24. Januar - „Lincoln“: Auch Oscar-Preisträger Steven Spielberg nimmt sich nach „Schindlers Liste“ und „Der Soldat James Ryan“ erneut einen historischen Stoff vor. „Lincoln“ erzählt aber nicht die gesamte Lebensgeschichte des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, sondern beschränkt sich auf einige - wichtige - Monate: Als Abraham Lincoln 1864 seine zweite Amtsperiode als Präsident antritt, wütet in den USA ein Bürgerkrieg und Lincoln will den Krieg beenden, die Nord- und Südstaaten versöhnen und die Sklaverei abschaffen. Wenig später wird er ermordet. In der Hauptrolle überzeugt der britische Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis („There Will Be Blood“).

Kinostart 31. Januar - „Zero Dark Thirty“: Die Verfilmung einer Lebensgeschichte ist das Werk von Kathryn Bigelow im klassischen Sinne zwar nicht. Und doch steht eine der bekanntesten Personen der vergangenen Jahre im Mittelpunkt: „Zero Dark Thirty“ erzählt von der Jagd auf den Terroristen Osama bin Laden. Spezialkräfte aus den USA suchen jahrelang nach ihm und entdecken ihn dann schließlich in einem nach außen unscheinbar wirkenden Haus in Pakistan. Nach Angaben von Bigelow, die mit ihrem Kriegsfilm „Tödliches Kommando - The Hurt Locker“ 2010 als erste Frau den Regie-Oscar gewann, basiert der Film auf wahren Geschehnissen.

Kinostart 7. Februar - „Renoir“: Gilles Bourdos stellt in „Renoir“ die letzten Jahre des großen Malers Pierre-Auguste Renoir in den Mittelpunkt. Der Film spielt 1915 an der französischen Côte d'Azur. Renoir leidet unter dem Verlust seiner Frau, unter seiner Arthritis und darunter, dass sein Sohn Jean im Kriegseinsatz verwundet wurde. Dann lernt Renoir die unkonventionelle Andrée kennen, die sein letztes Modell wird - und später Renoirs Sohn Jean heiratet.

Kinostart 7. Februar - „Hitchcock“: Anthony Hopkins ist einer der wandelbarsten Schauspieler seiner Generation - nun verkörpert er den Regisseur Alfred Hitchcock. Der Film spielt während der Zeit der Dreharbeiten zu Hitchcocks berühmten Film „Psycho“ und ist gleichzeitig eine Liebesgeschichte über einen der einflussreichsten Filmemacher des letzten Jahrhunderts und seine Ehefrau Alma. Mit dabei: Scarlett Johansson, Jessica Biel und nicht zu vergessen Helen Mirren als Hitchcocks Frau.

Kinostart 28. Februar - „3096 Tage“: Es war das letzte große Projekt des 2011 verstorbenen Filmproduzenten Bernd Eichinger: „3096 Tage“ erzählt von der Entführung von Natascha Kampusch. Sie wurde jahrelang von Wolfgang Priklopil gefangen gehalten - bis ihr die Flucht gelang. Ihr Schicksal bewegte Menschen in der ganzen Welt. Nun wurde ihre dramatische Geschichte von der Regisseurin Sherry Hormann („Wüstenblume“, „Anleitung zum Unglücklichsein“) verfilmt.