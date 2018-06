Feuerwerksfabrik explodiert in Italien - ein Toter, Vermisste

Bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in den mittelitalienischen Abruzzen ist ein Arbeiter ums Leben gekommen, mehrere werden noch vermisst. Vier Arbeiter wurden verletzt. Die Feuerwehr hatte Schwierigkeiten an den Unfallort heranzukommen, wegen Explosionsgefahr. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. (dpa)