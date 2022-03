Feuer in Wohnhaus: Drei Tote und ein Schwerverletzter

Bei einem Wohnhausbrand in Kraichtal im Landkreis Karlsruhe haben Einsatzkräfte am Dienstag drei Tote geborgen. Nach ersten Angaben eines Polizeisprechers sind darunter „vermutlich auch Kinder“.

Zudem holten die Helfer einen schwer verletzten Mann aus dem Gebäude. Ein Rettungshubschrauber habe das Opfer mit Brandverletzungen in eine Klinik geflogen.

Das Feuer sei gegen Mittag aus zunächst unbekannter Ursache in dem Einfamilienhaus in dem baden-württembergischen Ort ausgebrochen, hieß es. Das Gebäude habe in Vollbrand gestanden. Über die Identität des Verletzten und der Toten konnte der Sprecher am Nachmittag noch keine Angaben machen. Unklar war auch noch, ob die Menschen infolge des Feuers gestorben waren.

Die Polizei sperrte die Straße um den Brandort in der Nähe des Bahnhofes im Stadtteil Unteröwisheim ab. Die Freiwillige Feuerwehr Kraichtal war im Einsatz und brachte die Flammen unter Kontrolle. Dort war zunächst allerdings niemand zu sprechen.

Aus einem Hubschrauber würden Aufnahmen von der Brandstelle gemacht, sagte der Polizeisprecher.

Die Stadt Kraichtal liegt im Nordosten des Landkreises Karlsruhe und hat rund 15.000 Einwohner. In Unteröwisheim leben etwa 3500 Menschen.

