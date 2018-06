Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Rheinland-Pfalz

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat im rheinland-pfälzischen Herxheim eine Flüchtlingsunterkunft gebrannt. Neun Asylbewerber und ihr Betreuer konnten sich in der Nacht laut Polizei unverletzt retten. Das Feuer brach in einem Tribünengebäude des Waldstadions von Herxheim aus. Nach Angaben der Polizei ist Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Flüchtlinge wurden in andere Unterkünfte gebracht. In Herxheim war Ende vergangener Woche ein Brandanschlag auf eine geplante Asylbewerberunterkunft verübt worden.