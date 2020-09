Feuer im Flüchtlingscamp Sheikhan

Im Flüchtlingscamp Sheikhan im Nordirak sind fünf Geschäfte einer Ladenzeile, die mit Mitteln aus der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ finanziert worden waren, abgebrannt. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 15 000 Euro. Der Wiederaufbau hat bereits begonnen. Betroffen sind zwei Friseurgeschäfte, ein Schneider, ein Lebensmittelhändler und eine Reparaturwerkstatt für Handys. Im Camp leben derzeit 4000 Personen, die der religiösen Minderheit der Jesiden angehören.

„Die Bewohner der Camps haben unheimlich Glück gehabt, dass ein aufmerksamer Passant das Feuer mitten in der Nacht entdeckt hat“, sagt Thomas Shairzid, der Irak-Beauftragte der Caritas-Flüchtlingshilfe Essen, der langjährigen Partnerorganisation der „Schwäbischen Zeitung“. Wäre das Feuer später entdeckt worden, hätte es sich ungehindert ausbreiten können: „So konnte die Feuerwehr aus der nahe gelegenen Kleinstadt Sheikhan die Flammen schnell löschen.“ Die Campleitung vermutet einen elektrischen Defekt, der das Feuer ausgelöst haben könnte.

Für die Bewohner des Camps, die seit Jahren dort leben, sind die Ladenzeilen sehr wichtig: „Die Grundversorgung ist dadurch sichergestellt“, sagt Amer Abo, der Leiter des Camps, „durch das Feuer sind erhebliche Lücken entstanden.“ Die Caritas-Flüchtlingshilfe Essen hat Soforthilfe zugesagt, auch die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ können sich am Wiederaufbau beteiligen: „Es geht konkret um Arbeitsplätze: Jedes Ladenlokal bietet zwei Familien, also zwölf bis 14 Personen, Einkommen.“

Das Friseurgeschäft hat der 38-jährige Kamal Mirza Rashow betrieben. Er lebt zusammen mit seiner Frau, drei Kindern, seiner Mutter Merzi Ali Hassan und einer nicht verheirateten Schwester im Camp. 2014 musste er aus Tel Qasab im Shingal-Gebirge vor den IS-Milizen fliehen: „Seit 2003 war ich als Frisör tätig, konnte auch nach der Flucht arbeiten und unseren Lebensunterhalt verdienen“, sagt er, „der Laden war meine einzige Verdienstmöglichkeit. Seit dem Brand ist Rashow arbeitslos: „Die ganze Einrichtung des Ladens ist verbrannt.“ Ähnlich ergeht es Omar Naïf, 48 Jahre: „Drei Kühlschränke, die Kühlanlage, die Lebensmittel: alles im Feuer vernichtet“, sagt der Lebensmittelhändler, der stolz darauf war, selbstständig arbeiten zu können. Auch er hofft, schon bald wieder hinter der Ladentheke stehen zu können.

Immer noch präsent in den Köpfen der Jesiden ist der Völkermord vor sechs Jahren. Damals brach für die jesidische Minderheit im Shingal-Gebirgedie Hölle los. Die IS-Terrormiliz trieb die Männer zusammen, exekutierte 5000 von ihnen und verscharrte sie in Massengräbern. 6400 Frauen und Kinder wurden nach Mossul gezwungen, um auf dem Sklavenmarkt versteigert zu werden. 3500 Opfer konnten bis heute freigekauft und gerettet werden. 2900 gelten auch zwei Jahre nach dem Ende des „Islamischen Kalifats“ noch als vermisst. Der Menschenhandel mit Jesidinnen ist zu einem lukrativen Geschäft geworden, an dem sich Stammesfürsten und Terrorgruppen bereichern, vor allem in der nordsyrischen Rebellenprovinz Idlib.

Derweil kehren immer mehr Jesiden aus den Camps in ihre Heimat im Shingal-Gebirge westlich der Millionen-Metropole Mossul zurück. Auch aus dem Camp Sheikhan haben sich 800 Personen auf den Weg gemacht in ihre völlig zerstörte Heimat. „Ich denke, wir haben eine gute Zukunft, wenn jemand für unseren Schutz und unsere Sicherheit sorgt“, sagt einer der Vorreiter, der 58-jährige Saad Hamad Mato. In den Camps zur Untätigkeit verdammt, hätten alle nur über ihre Heimat nachgegrübelt.

Von der Zentralregierung in Bagdad allerdings können die Rückkehrer, die teilweise in Zelten neben ihren zerstörten Häusern leben, keine große Hilfe erwarten. Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi erwarb sich zwar in den ersten Monaten hohes Ansehen in der Bevölkerung, auch unter den Jesiden. Dem Regierungschef aber sind wirtschaftlich die Hände gebunden. Die Corona-Pandemie grassiert, der Ölpreis verharrt auf niedrigem Niveau.

Die monatelange Befreiungsschlacht hat die einst friedliche Ebene verwüstet, die schon vor dem IS-Überfall zu den ärmsten Landstrichen des Irak zählte. In den Dörfern steht kaum noch ein Stein auf dem anderen. 70 Prozent der Häuser sind zerstört. Praktisch alle Schulen, Polizeiwachen, Geschäfte, Verwaltungen und Gesundheitsstationen liegen in Trümmern. „Shingal ist ein Wrack“, bilanzierte schockiert eine irakische Besucherin. Es gibt kaum Strom und nur wenig Trinkwasser. Viele Brunnen sind zerstört. „Darum waren die Spenden der Leserinnen und Leser der ,Schwäbischen Zeitung’, durch deren Hilfe wir Wasserbehälter für 200 Famiien, also 1400 Menschen, kaufen konnten, so wichtig“, dankt Thomas Shairzid von der Caritas-Flüchtlingshilfe Essen.

Saatgut und Tiere fehlen ebenso wie Maschinen und Zement. Überall lauern Sprengfallen, die die Gotteskrieger in den Ruinen hinterlassen haben, versteckt in Kochtöpfen, Handys oder Kinderspielzeug. Der Film „Into the Fire“ dokumentiert die Arbeit junger Jesidinnen, darunter ehemalige IS-Gefangene, die Landminen entschärfen. „Wir versuchen, das Geschehene zu vergessen“, sagt die 28-jährige Hana Khider, die das Team leitet, das seit 2016 rund 27 000 Minen räumen konnte.

Die übrigen Heimkehrer beginnen ihre früheren Felder und Gärten wieder zu bestellen. Dort gibt es hoffnungsvolle Projekte: „Aus den Mitteln der Aktion ,Helfen bringt Freude’ konnten wir auch Gewächshäuser bauen, in denen die Rückkehrer Arbeit finden“, sagt Thomas Shairzid. Oder die Rückkehrer verdingen sich als Tagelöhner beim Wiederaufbau. Die Corona-Straßensperren jedoch erschweren den Neuanfang. Auch der Transport von Baumaterial stockt, sodass viele Handwerker nichts mehr zu tun haben.

In den kommenden Monaten werden bis zu 80 000 Rückkehrer erwartet. Die Camps wie Sheikhan oder das benachbarte Mam Rashan werden sich nicht leeren. Im Gegenteil: Weil dort in den vergangenen Jahren, auch mithilfe der Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ menschenwürdige Infrastruktur, Arbeitsplätze, Wohncontainer, Ladenzeilen und Sportplätze errichtet wurden, ist das Leben dort erträglicher als in den zahlreichen Rohbauten, in denen viele Jesiden bisher untergebracht sind. Diese Hilfe wird auch weiterhin nötig sein. „Und die Bitte an die Menschen im Westen ist deutlich“, beschreibt Thomas Shairzid: „Vergesst uns nicht, überlasst uns nicht dem Schicksal.“