Festnahme nach Fund von weiterem totem Baby

Zugegeben, ich bin etwas irritiert: Am Freitag haben wir in den „Aalener Nachrichten“ eindeutig verkündet, dass der große Ostalb-Narrenumzug im kommenden Jahr, am 20. Januar, in Abtsgmünd stattfinden soll. Und nun hängen sie schon jetzt in Aalen die Straßendeko dafür auf. Wie bitte? Was meint die Kollegin? Ach so, die weißen Wimpel, die in der Altstadt an einer Art Wäscheleine jetzt quer über die Straßen und Gässchen flattern, seien wohl Teil der Weihnachtsdekoration?