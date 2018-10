Festnahme in Stade nach Mord an bulgarischer Moderatorin

Die deutsche Polizei hat im Zusammenhang mit dem Mord an der bulgarischen TV-Moderatorin Wiktorija Marinowa einen 20-jährigen Bulgaren in Stade festgenommen. Das bestätigte das Landeskriminalamt Niedersachsen. LKA-Zielfahnder hätten den Mann am Dienstagabend aufgespürt. Kurze Zeit später sei er von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden. Der 20-Jährige soll Marinova vergewaltigt, beraubt und ermordet haben. Die Leiche Marinowas wurde am Samstag in einem Park am Donauufer in der bulgarischen Stadt Russe entdeckt, wo die junge Frau joggen gegangen war.