Festgefahrene Bremse hat Rauch an Regionalexpress verursacht

Die Entwickler der Bildungsplattform Ella fordern vom Land 20 Millionen Euro für ihre Arbeit. Das erklärt William Schmitt, Vorstandsvorsitzender der Entwicklerfirma Iteos, in einem Schreiben an Christian Leinert, Präsident der IT-Behörde des Landes BitBW. In dem Brief, der den Mitgliedern des Bildungsausschusses des Landtags zuging und der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, fordert Schmitt das Geld bis zum 21. Dezember dieses Jahres.

Das Kultusministerium hatte den Zweckverband Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) mit der ...