Fest gebettet: Schimpansen haben Baumfavorit für Schlafnest

Fort Portal (dpa) - Auch Schimpansen haben gewisse Ansprüche an ihr Bett: Unter allen zur Verfügung stehenden Baumarten wählen sie die mit dem stabilsten, festesten Holz für ihr typisches Schlafnest aus, berichten US-Biologen im Fachjournal „PLOS ONE“.

Zudem suchen sie gezielt Bäume, mit deren Ästen sich besonders gut bequeme Nester anlegen lassen. Schimpansen bauen sich jeden Abend eine neue Schlafstatt, nur selten werden alte Nester repariert und erneut genutzt. Bei genug Platz kann es auf einem Baum mehrere Nester geben.

David Samson von der Universität Nevada in Las Vegas und Kevin Hunt von der Universität von Indiana in Bloomington hatten festgestellt, dass die Schimpansen im Toro-Semliki Nationalpark in Uganda gezielt bestimmte Bäume aussuchen, um deren Zweige zu Schlafplattformen zu biegen. Obwohl die Baumart Muhimbi (Cynometra alexandri) nur weniger als zehn Prozent der Bäume in den von den Schimpansen bewohnten Galeriewäldern entlang der Flüsse ausmacht, bildete sie die Basis von etwa 74 Prozent der 1844 untersuchten Schlafnester.

Die Forscher untersuchten daraufhin die mechanischen Eigenschaften typischerweise genutzter Äste bei sieben in dem Gebiet häufigen Baumarten. Sie fanden, dass es sehr gute Gründe für die Wahl der Tiere gibt: Die Äste des Muhimbi-Baumes sind nicht nur die steifsten und bruchfestesten, sie zeigen außerdem den geringsten Abstand von Astknoten und im Verhältnis zur Astlänge die geringste Blattfläche.

Das erleichtere es, aus ihnen Nester zu formen, schreiben die Forscher. Zudem wachse der Baum schirmförmig, aber nicht zu weit ausladend. „Wie die Menschen wählen auch Schimpansen sehr genau aus, wenn es darum geht, wie sie schlafen“, kommentiert David Samson. „Das zeigt, dass für die Affen ein komfortables Bett hoch attraktiv ist, bis hin zum Holz seines Materials.“

Der Muhimbi, auch Angu genannt, ist ein in Ost- und Zentralafrika verbreiteter Baum aus der Familie der Leguminosen. Er kann bis zu 45 Meter hoch werden. Sein rotbraunes Holz ist sehr hart und beständig gegen Termiten, es wird gern für strapazierfähige Bodendielen und Eisenbahnschwellen verwendet.