Salmonellen-Alarm: Ferrero gibt neue Details zum weltweiten Mega-Rückruf bekannt

Auslöser des internationalen Rückrufs von Produkten des Süßwarenherstellers Ferrero ist die Feststellung von Salmonellen in einem Werk im belgischen Arlon am 15. Dezember 2021 gewesen. Diese seien während eigener Kontrollen entdeckt worden, als Ursache wurde ein Filter am Ausgang von zwei Rohstofftanks identifiziert, teilte Ferrero France in Luxemburg mit.

Die betroffenen Materialien und Fertigprodukte seien blockiert und nicht ausgeliefert worden. Nach dem Vorfall habe Ferrero den Filter entfernt und das Niveau der ohnehin schon anspruchsvollen Kontrollen von Halbfertig- und Fertigprodukten erhöht.

Durch die Zusammenarbeit mit Lebensmittel- und Gesundheitsbehörden in Europa habe Ferrero neue Daten erhalten, die eine Übereinstimmung zwischen den in Europa gemeldeten Salmonellenfällen und dem eigenen Werk in Arlon zeigten.

Der Rückruf, der als Vorsichtsmaßnahme begann und in Belgien hergestellte Produkte betrifft, werde mit den Handelspartnern in allen betroffenen Ländern für die entsprechenden Chargen von Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g und Kinder Schoko-Bons durchgeführt. Alle anderen Kinder- und Ferrero-Produkte seien von dem Rückruf nicht betroffen.

EU-Behörden haben Untersuchungen aufgenommen

Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC haben Untersuchungen zu dem Ausbruch aufgenommen und wollen in der kommenden Woche eine Einschätzung dazu veröffentlichen.

Bislang seien 105 bestätigte Fälle sowie 29 Verdachtsfälle aufgetaucht, die meisten davon bei Kindern im Alter von unter zehn Jahren, teilten die in Parma und Stockholm ansässigen Behörden am Mittwoch mit.

Fast die Hälfte aller bisher gemeldeten Infektionen gab es den Angaben zufolge in Großbritannien, wo bereits am 7. Januar der erste Fall nachgewiesen worden war. In Deutschland sind demnach bislang vier bestätigte und drei mutmaßliche Fälle bekannt.

Laut hessischem Umweltministerium sind zwei Verdachtsfälle aus Hessen: Einer sei Ende März im Landkreis Darmstadt-Dieburg gemeldet worden. In den verdächtigen Produkten seien aber keine Salmonellen nachweisbar gewesen. Am Mittwoch wurde ein weiterer Fall im Landkreis Groß-Gerau gemeldet, der noch untersucht werde.