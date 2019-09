Ferrari hofft auf Heimsieg: Leclerc startet von Pole

Lehrer und Leiter der Gammertinger Schulen bereiten sich in diesen Tagen intensiv auf das neue Schuljahr vor. Abgesehen von den üblichen Baustellen im übertragenden Sinne haben es das Gymnasium und die Grundschule im Ortsteil Feldhausen auch noch mit richtigen Sanierungsarbeiten zu tun. Den weiterführenden Schulen bereitet die Lehrerversorgung derweil einige Kopfschmerzen.

An der Laucherttalschule starten am Mittwoch gut 600 Mädchen und Jungen ins neue Schuljahr – an der Grundschule, an der Realschule und an der Werkrealschule, von ...