Fernseh-Koch freut sich über Essen bei Mutti

Von Schwäbische Zeitung

Erneut hat es am Dienstag in den Gemeinden rund um Ravensburg einen Stromausfall gegeben. Dieser hatte deutlich größere Ausmaße als am Tag zuvor. Beide Fälle haben allerdings nichts miteinander zu tun.

Wie Dagmar Jordan, Sprecherin der Netze BW, erklärt, sei bei Tiefbauarbeiten am Kieswerk in Fronhofen ein Kabel beschädigt worden. Ein Bagger traf die Leitung um 9.56 Uhr.

Die meisten Haushalte hatten schnell wieder Saft: „Ein großer Teil war durch Umschaltungen im Netz nach 15 Minuten wieder versorgt“, sagt Jordan.