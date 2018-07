Felipe Massa ist Vater geworden

São Paulo (dpa) - Der brasilianische Ferrari-Formel-1-Pilot Felipe Massa ist im Vaterglück. Seine Frau Raffaela brachte am vergangenen Montag um 18.27 Uhr in São Paulo den gemeinsamen Sohn Felipe Bassi Massa zur Welt.

„Massa Jr.“ war bei der Geburt 49 Zentimeter groß und wog 3370 Gramm. Der stolze Vater Felipe (28) war am Dienstagabend noch ganz aus dem Häuschen. „Das ist ein unglaublicher Moment in meinem Leben. Ich bin superglücklich und Raffaela auch. ... Das ist ein sehr besonderer Sieg und es war ein ganz besonderes Gefühl, so als hätte ich (das Rennen) in Brasilien gewonnen.“

Auch das Ferrari-Team in Italien gratulierte Massa, der nach seinem schweren Unfall im Juli beim Großen Preis von Ungarn in der Saison 2010 wieder an den Start geht. „Benvenuto, piccolo Felipe“ (Willkommen, kleiner Felipe) schrieb die Mannschaft auf eine Schild und stellte ein Foto auf die offizielle Ferrari-Internetseite. Der Nachwuchs kam einen Tag nachdem Massa im südbrasilianischen Florianópolis bei einem Kartrennen als Erster über die Ziellinie ging und damit eindrucksvoll seine völlige Genesung unter Beweis stellte. Rekordweltmeister Michael Schumacher holte sich bei dem Rennen den Titel als Gesamtsieger.