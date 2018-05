FDP will Regierung zu mehr Auskunft über Projekte zwingen

Es ist der 1. Mai. Feiertag. Ein Tag, an dem viele Wandergruppen, Radfahrer und auch Motorradfahrer unterwegs sind. Die Unfallgefahr ist da. Doch ein Notarzt nicht. Der Dienstplan am Notarztstandort Riedlingen sah an diesem Tag eine Lücke vor. Stattdessen musste zwei Mal per Hubschrauber der Notarzt eingeflogen werden. Die Sana GmbH, die als Krankenhausbetreiber für die Notarztversorgung zuständig ist, spricht von „vereinzelten Engpässen“, aber dass die Notarztversorgung durch angrenzende Raumschaften sichergestellt wurde.