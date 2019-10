FC Erzgebirge Aue gewinnt denkwürdige Partie gegen Nürnberg

Von Schwäbische Zeitung

Die erste Bandwelle für das Southside Festival 2020 ist da: Mit den Deutsch-Hiphoppern Deichkind, den US-Indierockern Kings of Leon, dem US-Rockduo Twenty One Pilots und dem niederländischen DJ Martin Garrix stehen nun vier weitere Headliner fest.

Das kündigten die Veranstalter am Donnerstag an. Die Berliner Dancehall-Band Seeed wurde bereits im Juni als großer Act für das nächste Southside in Neuhausen ob Eck angekündigt.

Mit den Schweden von The Hives werden Partyrecken mit Erfahrung auf der Festivalbühne stehen, und ...