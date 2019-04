FC Bayern spielt am 29. Mai in Peking gegen China

Der FC Bayern München wird am Saisonende für ein Testspiel nach China reisen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister tritt am 29. Mai im Olympiastadion von Peking gegen die chinesische Nationalmannschaft an. Der Trip kommt auf Initiative des Bayern- Partners Allianz zustande, wie der Verein mitteilte. Der letzte Bundesliga-Spieltag findet am 18. Mai statt. Die Bayern könnten die Reise aber auch unmittelbar nach dem DFB-Pokalfinale antreten, das am 25. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird.