FC Bayern eröffnet 57. Bundesligasaison gegen Hertha BSC

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München eröffnet am Abend gegen Hertha BSC die 57. Bundesligasaison. Ziel von Trainer Niko Kovac und seinen Profis ist der achte Meistertitel nacheinander. Zum Auftakt fehlt bei den Bayern in der ausverkauften Münchner Arena neben dem verletzten Javi Martínez der von Inter Mailand ausgeliehene Neuzugang Ivan Perisic. Er muss eine Gelbsperre aus der vergangenen Saison in Italien absitzen. Die Hertha tritt mit dem für 20 Millionen Euro verpflichteten Angreifer Dodi Lukebakio an.