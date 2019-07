FC Bayern beendet US-Tour mit Sieg gegen AC Mailand

Der FC Bayern München hat seine USA-Reise mit einem Sieg gegen den AC Mailand abgeschlossen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann in Kansas City mit 1:0. Nationalspieler Leon Goretzka traf bei der Premiere in den den neuen Champions-League-Trikots nach einem feinen Pass von Joshua Kimmich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Gleich nach der Partie traten die Bayern die Heimreise nach München an.