Fast jeder zweite Internetnutzer sieht Falschinfos zu Corona

Es kommt das Aus der Firma Dietz Fertiggerichte in Heroldstatt. Noch nicht gleich, aber zum Jahresende: Zum 1. Januar 2018 wird die Produktion von Fertiggerichten von Heroldstatt in die Feneberg-Zentrale nach Kempten verlagert. Von der Verlagerung sind rund 30 Beschäftigte in Heroldstatt betroffen. Ihnen werden entsprechende Arbeitsplätze im Stammwerk der Feneberg GmbH in Kempten angeboten. Den Mitarbeitern ist in der vergangenen Woche mitgeteilt worden, dass der Produktions-Standort der Hans Dietz GmbH und Co.