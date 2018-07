Fast 14 Millionen sehen Belgiens Sieg über Brasilien im TV

Mutmaßlicher Schütze sitzt in Haft: Nach dem Schuss auf eine 15-Jährige am Dienstagabend auf einer Wiese bei Bergerhausen hat die Polizei am Donnerstagabend einen 27-jährigen Anwohner festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Ulm mitteilen, ist der Mann dringend verdächtig, das Mädchen angeschossen zu haben.

Wie berichtet, war das 15-jährige Mädchen zusammen mit Freundinnen auf einer Wiese am Stadtrand spazieren gegangen.