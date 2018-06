Fashion Week in Mexiko beginnt freizügig

Die Fashion Week in der mexikanischen Hauptstadt hat am Montagabend (Ortszeit) begonnen und bot viele Hingucker. So zeigte die Designerin Marika Vera auf dem Laufsteg umhangartige Unterwäsche-Kreationen, die nur wenig verdeckten - die Models zeigten viel Haut.

Ein Video, das Vera auf Instagram veröffentlichte, feierten ihre Fans begeistert. Seit einigen Jahren bringt Vera unter ihrem Namen Modekreationen heraus, unterhält kleine Boutiquen in Los Angeles, New York und London. Die Fashion Week México dauert noch bis zum Wochenende.

Internetseite der Fashion Week Mexico

Video von Marika Vera auf Instagram