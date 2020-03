Farrell und McNamara mit Pritzker-Preis geehrt

Um unnötige Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern, hat die Lindauer Zeitung entschieden, ihre Podiumsdiskussionen zur Kommunalwahl ohne Publikum stattfinden zu lassen. Sie werden aber als Live-Stream kostenlos ins Internet übertragen.

Davon betroffen sind die Diskussionen am Dienstag, 3. März, im Lindauer Stadttheater, am Donnerstag, 5. März, in der Wasserburger Sumserhalle und am Montag, 9. März, in der Leiblachhalle in Hergensweiler.