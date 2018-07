Farbenfroh: Halley-Ausstellung in München

München (dpa) - Der US-Künstler Peter Halley hat sich mit seinen knallbunten geometrischen Gemälden weltweit einen Namen gemacht. Mit seinen Zeichen, die er „Gefängnis“ und „Zellen“ nennt, setzt der New Yorker sich mit der „Geometrisierung des sozialen Raumes“ auseinander.

Für seine aufsehenerregenden Leinwände benutzt der Künstler, der auch an der renommierten Yale-Universität lehrt, Acrylfarben oder fluoreszierende Industriefarben - als Abgrenzung von jeder Form von Natürlichkeit. „Ich wollte, dass meine Bilder wie Einkaufszentren aussehen“, sagte der Künstler der Nachrichtenagentur dpa. Seine neuesten Werke sind in der Galerie Thomas Modern in München zu sehen.

