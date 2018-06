Fans feiern in Argentinien Einzug in WM-Finale

Zehntausende Argentinier haben auf der Straße den Einzug ihrer Nationalelf in das WM-Finale gegen Deutschland gefeiert. In Buenos Aires versammelte sich die Menschenmenge im Zentrum der Stadt. Unter anderem trugen die Fans eine Replik der Christus-Statue Rio de Janeiros, als Zeichen der Überlegenheit in der WM über den Erzrivalen Brasilien. Dieser muss sich nach der 1:7-Niederlage gegen Deutschland mit dem Spiel um Platz drei gegen die Niederlande begnügen.