Fans beten für Bobbi Kristina Brown

Zahlreiche Fans haben für Bobbi Kristina Brown (21) gebetet. Hunderte Menschen kamen nach US-Medienberichten am Montagabend (Orstzeit) vor dem Rathaus von Riverdale im US-Staat Georgia zusammen.

Die Tochter der 2012 gestorbenen Pop-Sängerin Whitney Houston war Ende Januar regungslos in der Badewanne ihres Hauses gefunden worden und liegt seitdem im künstlichen Koma.

Die Stadt in der Nähe von Atlanta, wo Brown derzeit in einem Krankenhaus liegt, hatte ihre Anwohner aufgerufen, Taschenlampen oder LED-Kerzen mitzubringen, um „ein Licht für die Heilung von Bobbi Kristina Brown zu leuchten“. Außerdem sollte für die 21-Jährige gesungen und gebetet werden.

Whitney Houstons einziges Kind stammt aus der 2007 geschiedenen Ehe mit dem Musiker Bobby Brown. Houston war im Alter von 48 Jahren tot in einer Badewanne in Los Angeles gefunden worden. Ihr Todestag jährt sich an diesem Mittwoch zum dritten Mal.