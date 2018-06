Familienspaß „Zoomania“ mit umfangreichem Bonusmaterial

Eine Welt, in der alle friedlich miteinander leben - genau darum geht es in „Zoomania“. Elefanten, Nashörner, Gazellen und Lemminge wohnen in der von Tieren erschaffenen Metropole. Auch die kleine Häsin Judy Hopps zieht dorthin.

Als erste Hasenfrau bei der Polizei hat sie es allerdings nicht leicht, ihre großen Kollegen nehmen sie nicht wirklich ernst. Dann aber kommt die ehrgeizige Judy einem Kriminalfall auf die Spur, der den Frieden der Tierwelt gefährdet. Gemeinsam mit dem Trickbetrüger Nick, einem Fuchs, sucht sie die Drahtzieher.

Mit weit mehr als 3,5 Millionen Zuschauern in Deutschland gehört Disneys „Zoomania“ bereits zu den erfolgreichsten Kinowerken dieses Jahres. Nun gibt es die Blu-ray zu dem Animationsfilm - mit umfassendem Bonusmaterial. Neben zusätzlichen Szenen und dem Musikvideo „Try Everything“ von Shakira gehört die unterhaltsame Pseudo-Doku „Forensische Akten“ dazu, die die vermeintlichen Geheimnisse von Zoomania und ihren Bewohnern aufdeckt.

Hinzu kommen Beiträge wie „Scoremania“ zum Soundtrack sowie „Recherchen“ und „Zoologie“, in denen die Zuschauer mehr über die Entwicklung und technische Kreation der Tiere erfahren. Außerdem liegen der Box fünf Figur-Karten bei, die Judy und Co. in witzigen Situationen zeigen.

„Zoomania“, von Byron Howard und Rich Moore. Erschienen bei The Walt Disney Company