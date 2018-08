Familienkarten fürs Öchsle zu gewinnen

Wer Dampfeisenbahnromantik zwischen Ulm und Bodensee erleben möchte, ist an Bord der Öchslebahn genau richtig. Die Museumsschmalspurbahn verkehrt regelmäßig zwischen Warthausen und Ochsenhausen. Angehängt an die historische, kohlebefeuerte Lokomotive sind unter anderem ein offener Sommerwagen, ein Restaurationswagen, in dem den Fahrgästen kleine Speisen und Getränke serviert werden, sowie ein Fahrradwagen, in dem kostenlos Fahrräder und Kinderwagen transportiert werden.

Wir verlosen heute vier Familienkarten für das Öchsle. Mit diesen Tickets dürfen zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern zwischen vier und 14 Jahren mitfahren. Das Ticket gilt für Hin- und Rückfahrt. Das Öchsle fährt an allen Sonntagen und Donnerstagen sowie an jedem ersten und dritten Samstag im Monat. Eine einfache Fahrt ist 19 Kilometer lang und dauert 70 Minuten.

