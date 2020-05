Falschinformationen und Corona-Demos: Es geht nicht nur um Grundrechte

Fake News schüren Ängste, verunsichern und heizen Emotionen gezielt an. Schwäbische.de greift regelmäßig Falschmeldungen auf und erklärt die Hintergründe.

FALSCHINFORMATION: Die Anti-Corona-Demos dienen dem Schutz der Demokratie. Hier protestieren nur gewöhnliche Bürger für ihre Grundrechte.

BEWERTUNG: In der Tat gab es vor rund zwei Wochen bereits Proteste zur Wiedererlangung der Grundrechte. Im kleineren Rahmen wurden dabei auch die Hygiene-Vorschriften eingehalten, Sicherheitsabstände gewahrt und Masken getragen. Die Stimmung war ruhig, die Tonalität sachlich. Mittlerweile jedoch wurden viele Anti-Corona-Demos nachweislich von radikalen Strömungen von rechts wie links unterlaufen, zudem finden krude Verschwörungstheorien bei vielen Demonstranten Anklang.

Zur Großdemonstrationen wie etwa am Samstag in Berlin vor dem Reichstag hatten Reichsbürger direkt aufgerufen. Mit dabei auch Kochbuch-Autor Attila Hildmann, der von einem bizarren Geheimplan um Microsoft-Gründer Bill Gates und US-Investor George Soros spricht, mit der die aktuelle Weltbevölkerung von rund 7,7 Milliarden Menschen auf nur noch 500 Millionen dezimiert werden solle. In einem Bunkersystem unter Europa, so heißt es in der kruden Verschwörungstheorie weiter, würden zudem bereits von Donald Trump entsandte US-Truppen kämpfen und verschleppte Kinder aus den Händen Pädophiler befreien.

Applaus für Parallelen zum NS-Regime

Bei der größten Demonstration am vergangenen Wochenende in Stuttgart trat auch Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen auf, der unter großem Applaus und Verweis auf Kanzlerin Angela Merkel Vergleiche zur Hitler-Diktatur und den Rassegesetzen der Nazis zog. Vereinzelt trugen Demonstranten gelbe "Judensterne" am Arm.

In vielen deutschen Städten ein ähnliches Bild. In Dortmund griffen Rechtsextreme aus der Demo heraus ein Kamerateam des WDR an, der brutale Angriff auf das Team der ZDF-Satiresendung "heute-show" am Rande einer Corona-Demo in Berlin am 1. Mai verortet die Polizei dagegen im linksextremen Spektrum.

Linke, Rechte, Verschwörungstheoretiker, besorgte Bürger und Familien. Auch in Köln war bei einer Samstags-Demo laut der Polizei eine äußerst heterogene Menschenmenge zusammengekommen.

Polizeipräsident Uwe Jacob sprach später von einer "diffusen Masse" an Demo-Teilnehmern. "Ich muss sagen, das ärgert mich fürchterlich", sagte Jacob. "Wir haben die Bundesrepublik seit fast zwei Monaten heruntergefahren, und jetzt kommen diese Ignoranten und Verschwörungstheoretiker und treten den Infektions- und Bevölkerungsschutz mit Füßen."

Wegschauen und Schweigen hilft nicht. Hier müssen wir gegenhalten und uns als streitbare Demokraten erweisen. SPD-Chefin Saskia Esken

Mittlerweile warnen führende Politiker vor einer Radikalisierung des Protests. Wer die Pandemie leugne und zum Verstoß gegen Schutzvorschriften aufrufe, nutze die Verunsicherung der Menschen schamlos dafür aus, die Gesellschaft zu destabilisieren und zu spalten, sagte etwa SPD-Chefin Saskia Esken den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Kritik an Maßnahmen legitim - wenn es sachlich bleibt

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz nannte es legitim, Maßnahmen infrage zu stellen und Unmut zu äußern. "Aber es laufen all jene mit, die das System grundsätzlich infrage stellen und Politiker insgesamt für Marionetten von George Soros und Bill Gates halten", kritisierte er in der "Welt" und bezog sich dabei ebenfalls auf ebenso populäre wie groteske Verschwörungstheorien, die vor allem über die Sozialen Medien wie Facebook verbreitet werden.

Wütender Appell von Ärzten und Virologen

Ende vergangener Woche hatten bereits über 100 Ärzte und Virologen ob der Falschmeldungen und vergifteten öffentlichen Debatte mit einem offenen Brief Alarm geschlagen. Sie nahmen darin Konzerne wie Facebook und Google für den Kampf gegen die Verbreitung von Fake News und Verschwörungstheorien in die Pflicht.

In dem Appell, der in Deutschland unter anderem von dem Virologen Christian Drosten und von Melanie Brinkmann, Professorin am Institut für Genetik an der Technischen Universität Braunschweig, unterzeichnet wurde heißt es wörtlich: "Um Leben zu retten und das Vertrauen in die wissenschaftlich fundierte Gesundheitsversorgung wiederherzustellen, müssen die Tech-Giganten aufhören, die Lügen, Verdrehungen und Fantasien, die uns alle bedrohen, weiter anzufachen."

Dazu werden in dem Appell zwei konkrete Forderungen gestellt. Erstens sollten die Plattformen "Richtigstellungen zu den Gesundheits-Fehlinformationen veröffentlichen", damit User umgehend über Falschinformationen aufgeklärt würden. Und zweitens sollte die Firmen ihre "Algorithmen entgiften, die bestimmen, was den Benutzern angezeigt wird". Dazu, so die Forderung, sollten Lügen und Desinformation in den Nutzer-Feeds abgestuft werden, um keine Viralität zu erreichen.