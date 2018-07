Fall Mirco: Polizei startet neue Suchaktion

Mit drei Hundertschaften will die Polizei an diesem Montag die Suche nach dem vermissten Mirco aus Grefrath fortsetzen. Die Beamten sollen nach Angaben eines Sprechers in der Umgebung von Kloster Mariendonk nordöstlich von Grefrath weitersuchen.

Spürhunde und Hubschrauber unterstützen sie dabei. Die neue Suchaktion hatte bereits am Sonntag begonnen, wurde am Abend jedoch erfolglos abgebrochen. Nun sollen weitere Teile des Geländes durchkämmt werden. „Es gibt zwar stündlich neue Hinweise, aber noch keine konkrete Spur“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.