Fall Lügde: Jugendamt erhielt früh Hinweise auf Pädophilie

Auf der B32 zwischen Amtzell und Rotheidlen hat es am Dienstagmorgen gleich drei schwere Unfälle gegeben. Die Strecke war über mehrere Stunden voll gesperrt. Um zehn Uhr ist die Straße wieder freigegeben worden, so die Polizei auf Anfrage von schwäbische.de. Teilweise war der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet worden und es bildeten sich lange Staus. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Zunächst hat es um kurz nach sieben einen Auffahrunfall mit vier Autos gegeben.