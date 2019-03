Fall Lügde: Erneut Durchsuchungen nach Kindesmissbrauch

Von Schwäbische Zeitung

Zwei maskierte Männer haben am Freitagabend gegen 20.40 Uhr versucht, einen Schnellimbiss in der Pfullendorfer Bergwaldstraße zu überfallen. Die beiden Vermummten schossen beim Betreten der Räumlichkeit einmal in die Luft und forderten anschließend unter Vorhalt der mitgeführten Schusswaffe Bargeld von den beiden zum Tatzeitpunkt in dem Imbiss arbeitenden 59- und 18-jährigen Angestellten.

Die beiden Mitarbeiter zeigten sich jedoch von den Drohungen unbeeindruckt, verweigerten die Herausgabe von Geld und traten ihrerseits auf die ...