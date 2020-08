Falafel, Taboulé und Baba Ghanoush - wie Flüchtlinge frischen Wind auf deutsche Esstische brachten

Ein Mann springt von einem Motorboot, das nicht vor Anker liegt, ins Wasser, um Angehörigen zu helfen, die sich augenscheinlich in Not befinden. Das Boot treibt derweil auf dem See ab, an Bord befinden sich nur noch Personen, die das Boot nicht bedienen können. So ähnlich am Mittwoch geschehen bei einem Seenotfall zwischen Überlingen und Wallhausen, bei dem die Wasserschutzpolizei Überlingen zufällig vorbei kam und die Menschen aus der Not rettete.