Fake-News enttarnt: Angela Merkel und andere Spitzen-Politiker ignorieren Hygiene-Auflagen

Fake-News schüren Ängste, verunsichern und heizen mitunter Emotionen gezielt an. Schwäbische.de stellt regelmäßig Falschnachrichten richtig und erklärt die Hintergründe.

FAKE-NEWS: In Sozialen Medien wird ein Bild aus einer Nachrichtensendung verbreitet: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Bundesfinanzminister Olaf Scholz geben sich die Hand, dicht neben ihnen steht Bundeskanzlerin Angela Merkel - dazu die Einblendung "Kampf gegen das Corona-Virus".

Im Text zu dem Bild wird auf angebliche "gravierende Fehler" der gezeigten Politiker hingewiesen: "Hmmmm.....?!? Den "Drei Rettern der Nation" ist wohl ein ziemlich GROBFAHRLÄSSIGER Fehler unterlaufen oder??? Wo bleibt der Mindestabstand? Handeschütteln??? Also so gefährlich ist der Virus..... AHA!!!" Der Beitrag wurde über 500 Mal geteilt.

BEWERTUNG: In der Nachrichtensendung wurde Archivmaterial verwendet, wie die dpa-Faktenchecker herausfanden. Die Szene wurde bereits am 5. Dezember 2019 aufgenommen - also vor Beginn der Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie.

FAKTEN: Das Bild stammt aus einer "Welt"-Nachrichtensendung vom 1. Mai 2020. Darin wird unter anderem über die Beschlüsse der Bundesregierung und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zur Eindämmung der Corona-Pandemie berichtet. In einem anderen Beitrag des Senders vom selben Tag ist die Rede von Bildern "aus Zeiten, als man sich physisch noch näher kommen durfte".

Die Szene wurde nämlich knapp fünf Monate früher aufgenommen. Am 5. Dezember 2019 trafen sich die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung zu einer Besprechung in Berlin, im Netz sind Fotos von diesem Termin zu finden.

Ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage, dass das Archivmaterial aus der Nachrichtensendung von diesem Treffen stammt. Die Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Ländern am 30. April 2020 habe hingegen als Videokonferenz stattgefunden. Nur zwei Landeschefs seien physisch anwesend gewesen: Markus Söder und der Erste Bürgermeister Hamburgs, Peter Tschentscher.

Die Bundesregierung habe die Anzahl physischer Treffen seit etwa Mitte März 2020 wegen der Corona-Pandemie verringert, teilte der Sprecher mit. Bei unvermeidbaren Treffen seien Abstandsregeln und Hygienehinweise des Robert-Koch-Instituts maßgeblich.