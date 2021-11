Fahrlässige Tötung im sibirischen Bergwerk

Es war ein vergeblicher Wettlauf mit dem Tod. Eine zehnköpfige Brigade musste bis zum Haupttransportschacht zu Fuß mehrere Kilometer durch die Stollen vor Rauch und Gas fliehen. Die Bergleute trugen „Selbstretter“, Atemschutzmasken mit einer Sauerstoffreserve für zwei Stunden.

51 Menschen sterben bei Russlands schwerstem Grubenunglück seit elf Jahren

Die Rettungskräfte vermuten, die Männer hätten bei einer kurzen Rast versucht, ohne Maske zu atmen, dabei das Bewusstsein verloren und sich mit Kohlendioxid vergiftet.

Am Mittwoch sind im Bergwerk „Listwjaschnaja“ in der sibirischen Kohleregion Kemerowo 51 Menschen – 46 Kumpel und fünf Retter – ums Leben gekommen. 64 wurden verletzt. Es war die schwerste Grubenkatastrophe in Russland seit elf Jahren, verursacht durch hundertfache Verstöße gegen die Sicherheitsregeln, vor allem durch die anhaltende Ignoranz gegenüber dem überhöhten Gasgehalt unter Tage.

„Alle haben auf diese Explosion gewartet“, sagte ein ehemaliger Kumpel der Zeche dem Portal meduza.io

Explosionen, giftiger Rauch und Brände töteten die Bergleute in Sibirien

Die Frühschicht ging zu Ende, als es gegen 9.50 Uhr Ortszeit in einer Lüftungsstrecke in 250 Meter Tiefe knallte. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war ein Gemisch aus Gas und Luft explodiert. Einige Opfer seien von der Druckwelle getroffen worden.

Aber es wurde auch Kohlenstaub in die Luft gewirbelt und entzündet, noch nicht abtransportierte Kohlehaufen gerieten in Brand, das Ventilationssystem blies den giftige Rauch in andere Stollen und Streben.

Laut RIA Nowosti gab es noch eine zweite Explosion, die mehrere Mitglieder der Rettungsmannschaften tötete, die Grubenleitung dementiert das. Unter Tage befanden sich insgesamt 285 Menschen, 239 entkamen dem Tod. Als Letzter tauchte gestern morgen ein schon tot geglaubter Rettungssanitäter lebend auf. Nach Angaben eines Arztes könne er sich selbst nicht daran erinnern, wie er sich gerettet habe.

Vorwürfe gegen die Betreiber des russischen Bergwerks

Bis zum späten Mittwoch gab es die Hoffnung, 35 vermisste Bergleute seien noch zu retten. Aber der Chef der Rettungsmannschaften, Juri Sche, sagte jetzt: „Es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass in der Gasatmosphäre, die im Unglücksabschnitt herrscht, jemand überlebt hat.“ Und die meisten der Todesopfer konnten wegen der enormen Gaskonzentration bisher nicht geborgen werden.

Unter Tage habe es schon lange nach Gas gerochen, schreibt die „Komsomlskaja Prawda“ und zitiert einen anonymen Kumpel: „Dass Gas drin war, wussten alle, natürlich auch die Chefetage." Aber die habe die Belegschaft gezwungen einzufahren: „Arbeitet oder kündigt!“ Denis Timochin, der dreieinhalb Jahre dort malochte, sagt, es habe praktisch kein Sicherheitssystem gegeben.

„Bei einem gemessenen Methangehalt von 1,5 Prozent hätte man alle Arbeiten stoppen müssen, bei zwei Prozent hätten sich die Fördergeräte automatisch abschalten müssen, aber man hat die Regler überbrückt.“

Er habe bei vier Prozent Gas bis zum Schlechtwerden gearbeitet. Die Frau eines toten Bergmanns sagte der BBC, am 15. November habe es schon einen Brand in der Grube gegeben.

Strafverfahren gegen Management des Bergwerks und zwei Inspektoren

Das Bergwerk ist 65 Jahre alt und besitzt eine jährliche Förderkapazität von 5,2 Millionen Tonnen, es gehört dem Kemerower Konzern SDS Ugol. Laut dessen Website erfüllt die Grube alle Umweltschutz- und Sicherheitsanforderungen, verwendet modernes Gerät und Gaskontrollsysteme.

Aber offenbar arbeiten diese nicht einwandfrei. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde Rostechnadsor wurde „Listwjaschnaja“ dieses Jahr 127-mal überprüft. Dabei habe man 914 Verstöße entdeckt, das Bergwerk neunmal angehalten und Bußgeld von umgerechnet 47 000 Euro eingezogen.

Es wurden zwei Strafverfahren eröffnet, eine gegen das Management der Grube wegen fahrlässiger Tötung, eine andere gegen zwei Inspektoren von Rostechnadsor, die die Grube erst vor einer Woche überprüft hatten. Direktor Sergei Machrakow gewann noch im August einen regionalen Wettbewerb als bester Zechenchef im Kusbass, wie es auf dem Konzernportal heißt.

Er, sein Vize und der zuständige Abteilungsleiter wurden noch am Donnerstag festgenommen.