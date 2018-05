Fahnenträger Frenzel verspätet in Südkorea erwartet

Deutschlands Fahnenträger Eric Frenzel wird erst verspätet bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea eintreffen. Der Start seines Flugs LH 718 von München nach Seoul musste am Abend wegen technischer Probleme um mehr als fünf Stunden verschoben werden. Ob die Präsentation des 29 Jahre alte Olympiasieger von 2014 als Fahnenträger verschoben werden muss, ist unklar. An Bord der verspäteten Maschine sind auch DOSB-Präsident Alfons Hörmann, US-Skistar Lindsey Vonn und die deutsche Eishockey-Mannschaft.