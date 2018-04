Fahndung nach U-Bahn-Schlägern in Essen läuft auf Hochtouren

Von Schwäbische Zeitung

Ein 30-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch gegen 15 Uhr in Ulm von einem Auto angefahren worden und verletzte sich dabei schwer. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gab der vermeintliche Unfallverursacher an, den Radler ins Krankenhaus zu fahren. Doch das passierte nicht. Der Autofahrer setzte den verletzten Radler zwischen Erbach-Bach und Ringingen aus. Dort entdeckte dann ein Zeuge den 30-Jährigen und rief die Rettungskräfte. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.