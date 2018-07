Fahndung nach Pudel erfolgreich: Wanderer erkennen Timmi

Ihren entwischten Pudel hat eine Seniorin in Baden-Württemberg mithilfe der Polizei wiedergefunden. Wanderer identifizierten den Hund in einem Tal bei Baiersbronn anhand des offiziellen Fahndungsfotos, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Hund lief der Gruppe am Mittwoch bis zu einer Gaststätte hinterher. „Der hatte wohl Kohldampf“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Wanderer verständigten die Polizei. Die Beamten wiederum meldeten dies sofort Timmis 82 Jahre altem Frauchen. Der sechs Jahre alte Timmi war erst zwei Tage vor seinem Verschwinden bei der Seniorin in Baiersbronn eingezogen.

