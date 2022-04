Fachstelle Sucht verabschiedet Roland Mast

Ende März beendete Robert Mast seine berufliche Tätigkeit in der Fachstelle Sucht in Tuttlingen und beginnt nun seinen Ruhestand. Mast prägte die Arbeit der Fachstelle Sucht in den vergangenen drei Jahrzehnten maßgeblich.

Er übernahm in dieser Zeit die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche in Beratung und Therapie. Unter anderem im Bereich des pathologischen Glücksspiels war Mast über die Jahre hinweg zuverlässiger Ansprechpartner für Betroffene und deren Angehörige. Im Rahmen einer kleinen Abschiedsfeier verabschiedete sich das Team der Fachstelle Sucht von Robert Mast und bedankte sich für über 33 Jahre Engagement im Bereich der ambulanten Suchtkrankenhilfe.