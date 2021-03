Facebook zahlt 650 Millionen Dollar zu Gesichtserkennung

„Ich bin stolz auf die Stadt, dass sich in so kurzer Zeit so viele zusammengeschlossen haben, um ein Zeichen zu setzen“, sagt der Heubacher Bürgermeister Frederick Brütting angesichts einer Protestaktion gegen den von Querdenken 7171 angekündigten „Disco-Demozug“ durch Heubach.

Es sei schön, dass die Zivilgesellschaft zusammensteht, betonte Brütting, und er sei auch dem Heubacher Gemeinderat sehr dankbar, der komplett sofort seine Unterstützung zugesagt hatte.