Facebook: Weitere gefälschte Accounts aus dem Iran gelöscht

Wenn sich die Narren am kommenden Wochenende in Friedrichshafen treffen, wird in der Stadt einiges los sein – schließlich rechnet die Narrenzunft Seegockel mit 40.000 Besuchern beim Ringtreffen. Damit die Narren in Ruhe feiern können, werden an dem Wochenende einige Straßen gesperrt. Um den Gästen eine entspannte Anfahrt nach Friedrichshafen und wieder zurück zu bieten, fahren die Busse im Stadtverkehr und die Bodensee-Oberschwaben-Bahn nach einem Sonderfahrplan.