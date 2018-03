Facebook testet neue Bewertungs-Funktion

Einen "Gefällt-mir"-Button gibt es bei Facebook schon lange. Kommt jetzt eventuell ein "Gefällt-mir-nicht"-Button hinzu?

Soweit ist es noch nicht - allerdings testet Facebook derzeit bei ausgewählten Nutzern in den USA die sogenannte Downvote-Funktion. Ein Sprecher des Netzwerks bestätigte "The Verge" entsprechende Gerüchte.

Demnach erhalten die User auf ihrer Facebook-Pinwannd bei Beiträgen neben den weltweit bekannten Schaltflächen eine neue Downvote-Funktion, gleich neben den Optionen "Antworten" und "Gefällt mir".

Möchte der Nutzer das Feature benutzen und einen Kommentar abwerten, so verschwinde der entsprechende Text für den Klickenden. Der Nutzer könne danach zudem angeben, dass der Kommentar "anstößig", "irreführend" oder einfach "off topic" gewesen sei. Die Anzahl der Downvotes sei für die Nutzer aber nicht zu sehen, schreibt The Verge weiter.

Kein "Gefällt-mir-nicht"-Button

Eine Vorstufe für den seit einigen Jahren von vielen Nutzern geforderte Dislike-Button sei dies nicht, stellte ein Facebook-Sprecher heraus. Vielmehr sei die neue Funktion ein Kurzzeittest, der bei wenigen Usern ausgeführt werde. Die Funktion solle Nutzern helfen, "uns Feedback zu Kommentaren auf öffentlichen Seiten zu geben", so der Sprecher weiter. Postings von normalen Nutzern sind also nicht betroffen.

Unmittelbare Auswirkungen auf alle Nutzer habe die Funktion also nicht. Immer wieder testet Facebook entsprechende Updates bei einem kleinen Personenkreis, um ihn auf Massentauglichkeit zu überprüfen. Der aktuelle Test sei aber keine Vorstufe für einen Dislike-Button, stellten die Verantwortlichen klar.

Da der Downvote-Button sehr an bestehende Funktionen auf den Plattformen wie Youtube oder Reddit erinnere, meldete sich Reddit-Gründer Alexis Ohanian zu Wort. Via Twitter zeigte er sich geschmeichelt: Facebooks Nachahmung sei die "höchste Form der Anerkennung", schrieb er in Anlehnung an ein Zitat von Oscar Wilde.

Tweet zeigt: Facebook testet downvote-Button

Facebook is testing downvoting comments pic.twitter.com/SBOSQITotO — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 8. Februar 2018

