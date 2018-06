Facebook räumt neue Panne bei Datensicherheit ein

Das Kreismusikfest in Kirchen startet am Freitagabend mit zwei DJs in das lange Festwochenende. Star des Wochenendes ist aber der Schlagersänger Mickie Krause. Um ein Haar wäre sein Auftritt am Samstag auf der Festbühne in Kirchen ausgefallen. Nun kommt der Musiker erst spät in der Nacht in den Ehinger Teilort. Schuld daran ist ein TV-Auftritt bei Chemnitz für eine Show von Florian Silbereisen.

„Schatzi, schenk mir ein Foto“, „Jan Pillemann Otze“ oder „Finger in Po, Mexiko“ – das sind die Hits des deutschen Sängers und Entertainers ...