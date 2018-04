Facebook meldet mitten im Datenskandal starke Zahlen

Die Südwestbank mit Sitz in Stuttgart schließt im dritten Quartal ihre Filialen in Biberach, Ochsenhausen und Bad Saulgau. Das hat ein Sprecher des Bankinstituts am Mittwoch auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt. Zu den Gründen der Schließung wollte sich die Südwestbank nicht näher äußern. Man passe das Filialnetz „proaktiv an das sich ändernde Kundenverhalten“ an, heißt es.

Vorab hatte bereits der Südwestrundfunk (SWR) auf seiner Internetseite die Schließung der drei Filialen bis September vermeldet.