Fabian Hambüchen hat sich verlobt

Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen hat seiner Lebensgefährtin im Urlaub auf den Malediven einen Heiratsantrag gemacht. „Es war genau so, wie ich es mir immer vorgestellt und gewünscht habe“, erzählte der 34-Jährige dem Magazin „Bunte“, das am Mittwoch über den Antrag berichtete.

Für den Antrag ging der Olympiasieger von 2016 vor seiner Viktoria am Strand auf die Knie. „Abends beim Sonnenuntergang am weißen Sandstrand mit einem Gläschen Champagner in der Hand. Vicky war völlig überrascht: Sie wusste in diesem Augenblick gar nichts zu sagen. Erst wurden ihre Augen feucht - dann hat sie "Ja" gesagt. Es war einfach ein magischer Moment, der für mich mit nichts vergleichbar ist.“

Ein „Nein“ hat der Turner laut „Bild“ nicht erwartet: „Da müsste ich schon blind sein.“ Schließlich sei sie seine Seelenverwandte: „Vicky ist die eine oder keine.“

