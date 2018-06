Für ein paar Milliönchen ein Schweizer Traumschloss ersteigern

Ein Riesen-Schloss mit eigenem Rittersaal ist in der Schweiz für den Meistbietenden zu haben. Das Chateau de Bavois zwischen dem Genfer See und dem Neuenburgersee in der Westschweiz kann gekauft werden.

Das Auktionshaus Concierge Auctions rechnet für Donnerstag mit einem Millionenpreis für die Prachtimmobilie. Das Schloss gehört dem Genfer Privatbankier Thierry Lombard. Er wollte es nach Angaben des Auktionshauses vor ein paar Jahren für 18 Millionen Schweizer Franken (15,6 Millionen Euro) verkaufen, fand aber keinen Käufer.

Das Schloss stammt aus dem 14. Jahrhundert, hat mehr als 2000 Quadratmeter Wohnfläche, neben dem Rittersaal einen Weinkeller, einen Rundturm sowie ein zweieinhalb Hektar großes Grundstück mit Schwimmbad, Scheune, Pferdeboxen und einen Geheimtunnel. Dieser führt zum benachbarten Bauernhof, der auch dazu gehört.