Fünf Tote bei Brand in Altersheim in Kanada

Quebec City (dpa) - Nach dem Brand in einem Altersheim im Osten Kanadas gehen die Behörden von mindestens fünf Toten aus. Dies bestätigte die Polizei in Quebec am Donnerstagabend (Ortszeit) per Twitter.

30 Menschen wurden noch vermisst. Es gebe noch ein wenig Hoffnung, es deute aber auf viele Opfer hin, sagte Ministerpräsident Stephen Harper während einer Nahost-Reise. 16 Überlebende wurden vorerst in einer Schule untergebracht. Zehn Menschen kamen ins Krankenhaus.

Das Feuer war in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in dem Seniorenheim in dem kleinen Städtchen L'Isle Verte rund 450 nordöstlich von Montreal ausgebrochen und hatte sich wegen starker Winde rasch ausgebreitet. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach Angaben des „Globe and Mail“ war das Heim nur teilweise mit Sprinkleranlagen ausgerüstet. Die Beregnungssysteme für den Brandfall sind demnach in der Provinz Quebec nicht für alle Abteilungen von Pflegeeinrichtungen vorgeschrieben.

Die meisten der 50 bis 60 Heimbewohner konnten sich nach Angaben der Bürgermeisterin Ginette Caron nur mit Rollstuhl oder Rollator bewegen und lebten in dem Heim, weil sie pflegebedürftig oder stark auf Hilfe im Alltag angewiesen seien. Viele litten unter Demenz.

Dutzende Feuerwehrmänner hatten stundenlang bei eisigen Temperaturen von bis zu Minus 20 Grad gegen die Flammen gekämpft und versucht, die in dem Gebäude eingeschlossenen Menschen zu retten. Die Feuerwehr im Ort selbst hatte nur wenig Mitarbeiter und musste Hilfe bei den umliegenden Gemeinden anfordern. Anwohner waren den Rettungskräften zusätzlich zu Hilfe geeilt.

Der Besitzer einer Tankstelle erzählte von einem Freund, der vergeblich versucht hatte, seine Mutter aus dem brennenden Heim zu befreien, die auf einem Balkon festsaß. „Er konnte nichts tun, um sie zu retten. Es ist so traurig.“

Bericht des Globe and Mail

Polizei bei Twitter