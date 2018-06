Fünf Raketen über Großraum Tel Aviv abgefangen

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben erneut den Großraum Tel Aviv angegriffen. In der israelischen Stadt heulten am Morgen die Sirenen, Menschen eilten in Schutzräume. Es war eine Serie dumpfer Explosionen zu hören. Das israelische Fernsehen berichtete, fünf Raketen seien in der Luft abgefangen worden. Die israelische Luftwaffe setzte derweil in der Nacht ihre Angriffe im Gazastreifen fort. Nach palästinensischen Angaben sind dort seit Beginn der Offensive 68 Menschen getötet worden. (dpa)