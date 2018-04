„Express“: Markus Anfang hat Vertrag in Köln unterschrieben

Die Einbahnregelung in der unteren Holbeinstraße in Ravensburg wird von vielen Autofahrern ignoriert. Sie fahren einfach entgegen der erlaubten Richtung. Anwohner zählten dort bis zu 150 Verstöße pro Tag. Da es im weiteren Verlauf zudem gefährliche Bereiche für Fußgänger gibt, fordern Anwohnern nun, dass die Stadt in der Straße etwas unternimmt.

Seit 2012 wendet sich Oliver Greuling immer wieder an die Ravensburger Stadtverwaltung, um auf die Gefahrenpunkte vor seiner Haustür aufmerksam zu machen.